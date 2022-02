Einweihung von Impfbussen – Schorle-Angreifer attackierte Rickli und wehrt sich jetzt gegen Strafbefehl

Die Strafbestände bestehen dabei unter anderem in Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte – bei der Verhaftung des Angreifers war auch ein Polizist in Zivil verletzt worden.

Die SVP-Regierungsrätin Natalie Rickli war vergangenen August bei der Einweihung von Impfbussen in Gossau ZH attackiert worden . Am Anlass waren mehrere Impfgegner und Impfgegnerinnen anwesend und riefen Parolen. Ein 44-jähriger Schweizer übergoss die Zürcher Gesundheitsdirektorin mit Apfelschorle und rannte weg. Er konnte von der Polizei gestoppt und später vernommen werden.

Polizist bei Verhaftung verletzt

Die Staatsanwaltschaft See/Oberland hat den 44-Jährigen jetzt per Strafbefehl verurteilt, wie der «Tages-Anzeiger» berichtet. Die Strafbestände bestehen demnach unter anderem in Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte – bei der Verhaftung des Angreifers war auch ein Polizist in Zivil verletzt worden. Weil der Beschuldigte jedoch Einsprache gegen den Strafbefehl erhoben hat, ist dieser noch nicht rechtskräftig.