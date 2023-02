«Missing in Action» : Schoss die US-Luftwaffe den Ballon einer Hobbyforscher-Gruppe ab?

Nach sechs Erdumrundungen abgeschossen?

In einem Post auf der Website der NIBBB erklärt die Gruppe, der Ballon sei nach 123 Tagen und 18 Stunden Flugzeit und sechs Erdumrundungen zuletzt in 11’887 Metern Höhe über der kleinen Insel Hagemeister Island vor der Küste Alaskas lokalisiert worden. Seit da gilt er als «missing in action». Gemäss den Angaben der US-Luftwaffe wurde am 11. Februar ein Objekt in 12’192 Metern Höhe abgeschossen. Obwohl es normal sei, dass sich Transponder von Ballons manchmal längere Zeit nicht melden, könnte es also gut sein, dass die U.S. Air Force einen Hobby-Ballon der NIBBB zur Strecke gebracht hat.