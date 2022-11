Supreme Court : Schotten dürfen nicht erneut über ihre Unabhängigkeit abstimmen

Die schottische «Premierministerin» und Parteichefin der Scottish National Party. Nicola Sturgeon, wünscht sich die Rückkehr in die EU …

… doch dieses entscheid am Mittwochmorgen gegen ein zweites Referendum.

Das oberste Gericht in Grossbritannien hat am Mittwoch das schottische Gesuch nach einem erneuten Unabhängigkeitsreferendum abgelehnt. Die Befugnis, eine solche Abstimmung anzusetzen, sei dem Parlament des Vereinigten Königreichs vorbehalten, erklärte der Präsident des Obersten Gerichtshofs, Robert Reed, in London. Daher habe das schottische Parlament «nicht die Berechtigung, ein Referendum zur schottischen Unabhängigkeit» zu beschliessen.