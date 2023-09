Schottland: 200 Jahre alten Scotch Whisky zufällig in Keller entdeckt

Zwei Dutzend der Flaschen sollen nun vom 24. November an unter den Hammer kommen. Laut einem Experten, der den Whisky probieren durfte, habe er einen «stark medizinischen Charakter ohne irgendeinen bemerkenswerten oder ausgesprochenen Torf-Rauch».

Ein beinahe 200 Jahre alter Whisky soll in Schottland versteigert werden. Er lagerte viele Jahre unentdeckt im Keller eines mittelalterlichen Schlosses. Der Inhalt der 40 im vergangenen Jahr auf Blair Castle in der Grafschaft Perthshire wiederentdeckten Flaschen stammt nach Angaben des Auktionshauses Whisky Auctioneer aus dem Jahr 1833. Das sei mit Dokumenten belegt worden, zitierte die britische Nachrichtenagentur PA das Auktionshaus in Perth.