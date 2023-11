Schottland: Frau wird mit Toblerone-Riegel blutig geschlagen

Am 31. Oktober ging vor dem High Court in Glasgow ein Prozess zu Ende, bei dem John-Ross Rennie für schuldig befunden wurde. Er soll der Drahtzieher, der «technische Kopf», hinter einem Raub von Kryptowährung gewesen sein, wie die Polizei schreibt. So konnte nachgewiesen werden, dass Bitcoin im Wert von damals rund 200’000 Dollar auf eine Wallet überwiesen wurden, auf die er Zugriff hatte. Er wurde auf Kaution freigelassen, bis das Urteil Ende des Monats in Edinburgh verkündet wird.