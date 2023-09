Schottland: Mit ein bisschen Glück kannst du gratis in Shreks Haus übernachten

«Shrek's Swamp» ist nur für ein Wochenende verfügbar, und zwar vom 27. bis 29. Oktober dieses Jahres. Die Buchung öffnet am 13. Oktober um 19 Uhr Schweizer Zeit. Wer sich die Chance nicht entgehen lassen möchte, streicht dieses Datum besser dick im Kalender an – und muss dann auf Glück hoffen. Die Kosten für die Buchung des Hauses belaufen sich auf 0 Dollar, wobei Airbnb in einer Pressemitteilung darauf hinweist, dass das Unternehmen eine einmalige Spende an die HopScotch Children's Charity leisten wird. Die Reisekosten nach Schottland müssen jedoch von den Glücklichen selbst übernommen werden.

Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass Airbnb Fans die Möglichkeit bietet, in Häusern an berühmten (und manchmal auch fiktiven) Orten vorübergehend zu wohnen. Anfang des Jahres konnte man zu Ehren des Barbie-Films einen Aufenthalt in einem echten Malibu Dreamhouse buchen. Im Jahr 2020 bot Airbnb die Möglichkeit an, in der Villa des «Fresh Prince of Bel-Air» zu übernachten. Und 2021 hatten Fans von «Kevin allein zu Haus» die Möglichkeit, einen Aufenthalt im McAllister-Haus zu buchen.