Schottland: Riesen-Ratten – diese Strasse macht Müllmännern Angst

Dieses Bild ertrunkener Ratten in einem Container knipste ein Mitarbeiter der Abfallentsorgung.

Die Situation mit Ratten hat sich in Glasgow zugespitzt.

Nun ist es in einer Strasse so schlimm geworden, dass die Behörden die Hinterhöfe zur Sperrzone für Müllmänner erklärt haben.

Die schottische Stadt Glasgow hat mit einem Rattenproblem zu kämpfen. Teils seien die Tiere so gross wie kleine Hunde.

Teams der Stadtreinigung im schottischen Glasgow sind von der Stadtverwaltung angewiesen worden, die Hinterhöfe von Häusern in der Earl Street im Stadtteil Scotstoun nicht mehr zu betreten. Der Grund: Diese seien von Ratten in der Grösse von kleinen Hunden überrannt worden. Die Anweisung wurde aus Gründen des Gesundheitsschutzes und der Sicherheit für die Mitarbeitenden erteilt. Chris Mitchell, GMB-Beauftragter für Glasgows Reinigungskräfte, sagte, einige Mitarbeiter hätten im Spital behandelt werden müssen, nachdem sie in anderen Stadtteilen von Ratten gebissen oder gekratzt worden waren. «Die Tiere beissen und hinterlassen ihren Kot überall», sagt er. «Es ist nur eine Frage der Zeit, bis jemand ernsthaft krank wird.»