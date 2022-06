«Konsultatives Referendum» : Schottland will erneut über seine Unabhängigkeit abstimmen

Zum zweiten Mal nach 2014 sollen die Schottinnen und Schotten über ihre Unabhängigkeit abstimmen. Allerdings müsste dafür auch London grünes Licht geben.

Am Dienstag verkündete sie die entsprechenden Pläne.

Die schottische Regierung plant ein zweites, «konsultatives» Referendum über die Unabhängigkeit von Grossbritannien. Die Abstimmung solle am 19. Oktober 2023 stattfinden, sagte Regierungschefin Nicola Sturgeon am Dienstag im Parlament in Edinburgh. Umgesetzt werden könnte die «konsultative» Abstimmung laut Sturgeon bei einem positiven Ausgang nur mit der Zustimmung des britischen und des schottischen Parlaments.