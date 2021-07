Basel - Schranke soll Autoposer das Fürchten lehren

Das Basler Hafengebiet soll dauerhaft von Autoposern befreit werden. Während der Pandemie wurde das Areal zum Szene-Hotspot, an Wochenenden fuhren dort teilweise hunderte Autoenthuasiasten auf. Die Basler Kantonspolizei verschärfte im Frühling ihre Kontrollen und lieferte sich ein Katz- und Maus-Spiel mit der Szene. Jetzt will sie dem Motorengeheul am Hafen dauerhaft einen Riegel vorschieben.

Dazu wird an der Uferstrasse nun ein temporäres Fahrverbot installiert, das werktags von 18 bis sechs Uhr sowie an Wochenenden gilt und mit einer schwenkbaren Schranke durchgesetzt wird. Zudem wird die Zufahrt zur Westquaistrasse auf Höhe der Hafenstrasse, die gerne für Beschleunigungsrennen und andere waghalsige Manöver genutzt wird, durch Securitas kontrolliert. Es werden künftig nur noch so viele Fahrzeuge in die Westquaistrasse gelassen, wie es Parkplätze gibt, heisst es in einer Mitteilung vom Montag.