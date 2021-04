Ravensburg (D), 09.04.2021: Ein illegaler Welpenhandel mit diesen zwei Tieren ist in der Weststadt aufgeflogen. Eine Tierschützerin hatte den Verkäufer in eine Falle gelockt. Über ein Verkaufsportal hatte sie die Tiere gekauft und dann zur Übergabe die Polizei verständigt. Die Welpen wurden zu früh von der Mutter getrennt und weisen Parasiten auf. Die beiden Jagdhund-Babys wurden von einem Veterinär beschlagnahmt und in einem Tierheim in Quarantäne gestellt. Der Verkäufer wurde angezeigt.