Aathal ZH: «Schrecklicher Anblick» – Hunderte Dunkin Donuts landen im Abfall

Hunderte Donuts lagen kürzlich in Aathal ZH in einem Abfallcontainer. «Ich finde es schrecklich, dass so viel Essen einfach weggeworfen wird», sagt ein News-Scout. Im betroffenen Gebäude befindet sich die Produktionsstätte von Dunkin Donuts. «Wenn man diese Donuts nicht mehr verkaufen kann, ist das eines. Aber wieso werden sie nicht verschenkt oder gespendet?»

Donuts, die nicht innert 24 Stunden verzehrt werden, landen im Abfall

Dunkin Donuts betont, das Thema Food Waste ernst zu nehmen: «Wir versuchen natürlich, den effektiven Bedarf bei der Produktionsplanung korrekt einzuschätzen und Food Waste zu vermeiden.» Allerdings sei ein gewisser Restbestand unvermeidbar. Die Restware werde seit 2016 in der Vergärungsanlage Chrüzlen in Oetwil am See ZH verwertet und dort in Strom und Abwärme umgewandelt.