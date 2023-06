Sabotage? Darum kenterte das Flüchtlingsboot

1 / 5 Die griechische Küstenwache versuchte, das Boot zu kontaktieren, bevor es sank. Hellenic Coast Guard/Handout via REUTERS Die Aufnahmen legen nahe, dass mehr als 500 Menschen an Bord gewesen sein könnten. REUTERS Die griechische Küstenwache konnte bisher 78 Opfer bergen. REUTERS

Darum gehts Am Mittwoch kenterte ein Flüchtlingsboot von Libyen auf dem Weg nach Italien, obwohl es von der griechischen Küstenwache beschattet wurde.

Nun fragt man sich, wie es zu dieser Tragödie kommen konnte.

Dabei kommt ein böser Verdacht auf.

Das ist passiert

Das gut 30 Meter lange Fischerboot begann seine Reise am 10. Juni in Tobruk, Libyen, wie die Überlebenden berichteten. Von dort machte sich das Flüchtlingsboot auf den Weg nach Italien. Das Fischerboot war jedoch deutlich überfüllt und in einem schlechten Zustand: Am Dienstag nahm die griechische Küstenwache Kontakt mit dem Schiff auf, das jedoch jegliche Hilfe ablehnte. Einen Tag später kenterte das Fischerboot 47 Seemeilen südwestlich von Pylos auf dem Peloponnes – der Grund war wohl ein Maschinendefekt.

Flüchtlingsboot wollte keine Hilfe

Man wusste, dass sich das Flüchtlingsboot in Gefahr befand: Luftaufnahmen zeigten ein mit Menschen überfülltes Deck, so dass der Kutter aus dem Gleichgewicht zu geraten schien. Zudem erhielt die Hilfsorganisation Alarm Phone am Dienstag einen Notruf des Kutters, indem es hiess, man würde die Nacht nicht überleben.

Da sich das Flüchtlingsboot in der SAR (Search and Rescue)-Zone Griechenlands befand, fiel es in den Zuständigkeitsbereich von deren Küstenwache. Diese nahm daraufhin Kontakt mit dem Boot auf und bot Hilfe an. Diese sei jedoch stets abgelehnt worden.

Griechische Küstenwache steht in der Kritik

Der pensionierte Admiral und internationale Experte für Seeunfälle, Nikos Spanos, wirft der griechischen Küstenwache nun vor, sie hätte auch wider der abgelehnten Hilfe der Flüchtlinge eingreifen müssen. Das Flüchtlingsboot sei sichtbar manövrierunfähig gewesen. «Man fragt keine Menschen und keine Besatzung auf solch einem Boot, ob sie Hilfe brauchen, man greift ein», kritisiert Spanos in einem Bericht von «Focus». Die Mittel hätten zur Verfügung gestanden: Das modernste Rettungsschiff der griechischen Küstenwache, die 80 Meter lange Aigaion Pelagos, lag nur wenige Seemeilen im Hafen von Gythio vor Anker.

Küstenwache wehrt sich

Laut eigener Aussage befand sich die griechische Küstenwache im Umgang mit dem Flüchtlingsboot in einem Dilemma: Die Flüchtlinge lehnten jegliche Hilfe ab. Sie wollten ihre Reise nach Italien fortsetzen, da dieses an visafreie EU-Mitgliedsstaaten grenzt. Ausserdem berichteten Überlebende nach der Tragödie, dass sie von den Schleusern erpresst worden wären, nichts zu sagen. Und ein gewaltsames Eingreifen borg grosse Gefahr. «Man kann ein solches Schiff mit so vielen Menschen an Bord nicht gewaltsam ablenken, ohne dass sie es wollen, ohne dass sie in irgendeiner Weise kooperieren», erklärt Nikos Alexiou, ein Sprecher der griechischen Küstenwache, gegenüber «Ekathimerini».

Maschinen waren defekt

Am Mittwoch versagten die Maschinen des alten Kutters. Daraufhin brach auf dem Deck Massenpanik aus, was das Boot ins Wanken brachte. Innert 25 Minuten verschwand er angeblich vollständig von der Oberfläche. Das Gross der Passagiere kam dabei ums Leben, nur die jüngeren Männer auf Deck hatten eine Überlebenschance.

Für den Experten Nikos Spanos wirkt das schnelle Versinken verdächtig: Er vermutet, es sei damit zu erklären, dass jemand die Schotts im Maschinenraum geöffnet habe, so dass das Wasser noch schneller eindringt.

So geht es weiter

Es sollen sich insgesamt zwischen 500 bis 700 Passagiere an Bord des Flüchtlingsbootes befunden haben. Nur 104 überlebten, darunter auch neun mutmassliche Schleuser, die sich nun in Polizeigewahrsam befinden. Bisher konnten 78 Verstorbene geborgen werden. Die Suche nach weiteren Opfern des Schiffsunglücks läuft noch, sei aber wenig aussichtsreich.