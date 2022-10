DNA-Analyse: Maurice Hastings sitzt 38 Jahre unschuldig im Gefängnis

Maurice Hastings : «Schreckliches Unrecht» – Mann sitzt 38 Jahre unschuldig im Gefängnis

Am Freitag wurde im Gericht bekannt gegeben, dass Maurice Hastings zu Unrecht zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden war.

Ein zu Unrecht lebenslänglich verurteilter Mann ist nach 38 Jahren Haft aus einem kalifornischen Gefängnis entlassen worden. «Ich zeige nicht mit dem Finger auf jemanden. Ich stehe hier nicht als verbitterter Mann», sagte der 69-jährige Maurice Hastings am Freitag auf einer Pressekonferenz in Los Angeles. Er wollte nun sein Leben geniessen und einfach vorwärts gehen. Bezirksstaatsanwalt George Gascón hatte die Freilassung des Mannes aufgrund von DNA-Analysen bekannt gegeben. Seine Verurteilung wegen Mordes sei ein «schreckliches Unrecht» gewesen. Hastings hatte das Verbrechen stets abgestritten.

Ihm wurde zu Last gelegt, eine 30-jährige Frau 1983 im kalifornischen Inglewood entführt, sexuell misshandelt und erschossen zu haben. Ihre Leiche wurde im Kofferraum ihres Autos gefunden. Monate später wurde Hastings verhaftet und 1988 zu lebenslänglicher Haft verurteilt.

Seit 2000 hatte er auf eine DNA-Analyse gedrängt

Laut Mitteilung der Staatsanwaltschaft hatte Hastings schon im Jahr 2000 vergeblich auf eine DNA-Analyse gedrängt. Das Los Angeles Innocence Project wurde später auf den Fall aufmerksam. Die Organisation ist darum bemüht, die Unschuld von Angeklagten mithilfe von DNA-Untersuchungen nachzuweisen. Im vergangenen Juni ergab ein DNA-Test, dass an der Leiche gefundene Samenspuren nicht von Hastings stammten.



Sie konnten in diesem Monat über eine Datenbank mit einem 2020 gestorbenen Häftling in Verbindung gebracht werden, der wegen anderer Fälle von Kidnapping und Vergewaltigung eine lange Strafe verbüsste.