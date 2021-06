Schreckschüsse - Schreckschussanlage jagt Hunden und Halter riesen Schrecken ein

Schreckschüsse : Schreckschussanlage jagt Hunden und Haltern einen Riesenschrecken ein

In einem Feld neben dem Dammweg an der Reuss auf dem Weg von Buchrain nach Root treibt eine Schreckschussanlage momentan nicht nur Vögel in die Flucht, sondern auch Hundehalter sowie deren Vierbeiner.