Alternative zu Whatsapp und Co. - Schreib doch mal wieder einen Brief!

Kannst du dich noch an den Moment erinnern, als du das letzte Mal den Briefkasten aufgemacht hast und ein von Hand adressiertes Couvert oder eine Postkarte drin lag? Das dürfte bei den meisten schon länger her sein – doch die Freude über solche Post hält lange an.

Handy-Nachrichten sind irgendwann verloren

« Ich habe zum B e ispiel zu Hause e in Telegramm meiner Urgrossmutter, aufgegeben 1903 in Paris , an ihren späteren Ehemann in Zürich mit dem Text ‹Impossible venir aujourdhui. Helene›. Da geht doch ein ganzer Film ab im Kopf, wenn man so was liest! Und von uns sind in ein paar Jahren alle Nachrichten verloren. A usser wir schreiben uns ab und zu mal eine Karte oder einen Brief », sagt Naomi Baldauf.