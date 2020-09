Bottas gewinnt in Sotschi Lewis Hamilton knackt Schumachers Rekord von 91. GP-Siegen noch nicht, eine Zeitstrafe wird ihm zum Verhängnis. (Video: SRF)

Ein peinlicher Regel-Irrtum schon vor dem Start hat Lewis Hamilton in Sotschi die Einstellung von Michael Schumachers Siegrekord gekostet. Wegen Zeitstrafen für zwei verbotene Probestarts kam der Formel-1-Spitzenreiter am Sonntag beim Grossen Preis von Russland nur als Dritter ins Ziel.

Platz eins staubte sein Mercedes-Teamgefährte Valtteri Bottas ab, Zweiter wurde Max Verstappen im Red Bull. Hamilton muss damit mindestens noch zwei Wochen bis zum Rennen auf dem Nürburgring auf seinen 91. Sieg warten, mit dem er Schumacher Bestmarke egalisieren würde.

Siebter Erfolg im siebten Rennen

In der WM-Gesamtwertung liegt der Silberpfeil-Star aber trotz des Patzers am Schwarzen Meer weiter komfortabel vorn. 44 Zähler beträgt sein Vorsprung auf den Finnen Bottas, der beim siebten Gastspiel der Formel 1 auf dem Olympia-Gelände von 2014 den siebten Mercedes-Erfolg einfuhr.

Für Ferrari-Pilot Sebastian Vettel war sein 250. Grand-Prix-Start einmal mehr ein Rennen zum Vergessen. Nach seinem heftigen Unfall am Vortag in der Qualifikation war der 33-Jährige nur von Rang 14 gestartet und kam in seinem unterlegenen Ferrari als überrundeter 13. an. Teamkollege Charles Leclerc schaffte es als Sechster wenigstens in die Punkteränge.

Alfa ohne Punkte

Die beiden Alfa-Fahrer verpassten die Punkte: Der Italiener Antonio Giovinazzi wurde Elfter, Der Finne Kimi Räikkönen, der mit seinem 322. Rennen den Rekord von Rubens Barrichello einstellte, fuhr als 14. ins Ziel. (dpa/lai)