EM-Titel nach Krebsdiagnose - Schreibt Italiens Teammanager Gianluca Vialli das schönste aller EM-Märchen?

Im November 2018 schockt Gianluca Vialli ganz Fussball-Italien. Der ehemalige Nationalspieler macht öffentlich, dass er an Bauchspeicheldrüsenkrebs erkrankt ist. Aus Schamgefühlen hatte er die Diagnose der in den meisten Fällen tödlichen Erkrankung lange geheim gehalten. Zu diesem Zeitpunkt gilt der frühere Stürmer nach einer mehrmonatigen Chemotherapie als gesund. Als sein ehemaliger Teamkollege Roberto Mancini vom schweren Schicksalsschlag Viallis erfährt, reagiert er sofort.

Mancini selbst hatte erst kurz zuvor die italienische Nationalmannschaft übernommen, die nach der verpassten Qualifikation für die WM 2018 am Boden liegt. Er holt seinen langjährigen Freund Vialli an Bord. Zunächst amtet Vialli als EM-Botschafter für Italien, im November 2019 wird er schliesslich zum Delegationschef der Squadra Azzurra ernannt.

Italien startet Siegesserie

Die beiden kennen sich seit ihrer Jugend. Gemeinsam besuchten sie die Sportschule Coverciano in der Nähe von Florenz. Später stürmten Mancini und Vialli Seite an Seite für Sampdoria Genua, «gemelli del gol», also Torzwillinge, lautete der Spitzname des Duos, das gemeinsam über 200 Tore in der Serie A erzielte.