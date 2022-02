Olympia 2022: Schreibt Jan Scherrer in Peking Snowboard-Geschichte?

Der Schweizer Halfpipe-Snowboarder Jan Scherrer ist derzeit in absoluter Top-Form und damit auch ein heisser Medaillen-Kandidat an den Olympischen Spielen. Der St. Galler ist gut in China angekommen und ist bereit für einen ganz besonderen Sprung.

«Ich will eine Medaille» : Schreibt Jan Scherrer in Peking Snowboard-Geschichte?

1 / 6 Jan Scherrer will an den Olympischen Spielen hoch hinaus. Getty Images 20 Minuten hat mit dem 28-Jährigen gesprochen. imago images/Xinhua Für ihn ist klar: «Möglich ist wirklich alles. Ich will eine Medaille.» Getty Images

Darum gehts Bald gilt es ernst in der Snowboard-Half-Pipe der Männer.

Mit dabei ist der Schweizer Jan Scherrer.

20 Minuten hat mit ihm vor dem Olympia-Wettbewerb gesprochen.

«Möglich ist wirklich alles. Ich will eine Medaille. Bei mir läuft es so gut wie noch nie in meiner Karriere. Ich hatte noch nie ein solches Top-Niveau wie jetzt.» Das sagt der Schweizer Snowboarder Jan Scherrer gegenüber 20 Minuten. Dass der 27-Jährige gut drauf ist, verwundert nicht. Überhaupt nicht.

In der laufenden Saison überzeugte er meist restlos. So auch im letzten Halfpipe-Weltcup-Contest vor den Olympischen Winterspielen. Vor 10’000 Fans sprang der St. Galler vor versammelter Weltelite auf den zweiten Platz. «Daher wäre es eigentlich schlimm und sogar falsch, wenn ich jetzt nicht das Ziel hätte, eine Olympia-Medaille zu holen», so Scherrer. «Aber bei mir ist es so: Es läuft bei mir super, wenn ich nicht auf andere, sondern einfach auf mich schaue. Darauf, dass ich meine Bestform zeige.»

Stürzt er wieder in der Quali?

In Peking ist Scherrer gut angekommen. Auf Instagram zeigt er Eindrücke, postet immer wieder Videos. Von den täglichen Corona-Tests, wie er zusammen mit seinen Team-Kollegen den Slopestyle der Frauen schaute und von seinen ersten Trainings in China. Unter ein Bild schreibt er: «Es sind -15 Grad, aber es fühlt sich wie -30 Grad an.» Er erzählt: «Es ist nicht ganz einfach, hier zu fahren. Der Schnee ist sehr kalt, darum klebt er. Das führt dazu, dass man nicht so gut hoch fliegen kann. Aber ich habe jetzt noch zwei Tage Training, um mich daran zu gewöhnen.»

Am Mittwoch ab 5.30 Uhr Schweizer Zeit ist die Quali für den Halfpipe-Final der Männer (neben Scherrer sind auch Patrick Burgener und David Hablützel am Start). Ist Scherrer vor so wichtigen Wettbewerben nervös? «An Wettkampftagen bin ich schon nervös. Vor allem in der Quali. Wenn man in dieser nicht weiterkommt, verpasst man die finale Entscheidung. Daher will man die einfach immer hinter sich haben», so Scherrer. Das Ding: In dieser Saison lieferte der 27-Jährige zwar durchweg Top-Resultate, aber den ersten Lauf in der Quali verbockte er bisher jedes Mal. Immer musste er den zweiten Quali-Lauf machen, um sich das Final-Ticket zu schnappen.

Muss er also auch bei Olympia zu Beginn der Quali stürzen, um dann eine Medaille zu holen? Scherrer lacht und sagt: «Wenn man auf die Statistik schaut, ist das sicherlich so. Ich habe mir aber fest vorgenommen, dass das nicht passiert. Es kostet einfach viel zu viele Nerven.» Dabei müsste er sich eigentlich gar keine Sorgen machen. Dass er Nerven aus Stahl hat, bewies er immer wieder. Nicht zuletzt durch sein stetes Aufrappeln nach den Stürzen in den Qualis.

«Der grosse Plan ist es, dass ich diesen Sprung mache»

Erreicht der St. Galler erwartungsgemäss den Halfpipe-Final, wird es am Freitag ernst. Ab 2.30 Uhr Schweizer Zeit beginnt dieser. Und dieser dürfte mit Spannung erwartet werden. Nicht nur, weil dann neben Scherrer auch etwa Snowboard-Superstar Shaun White, der nach diesen Spielen seine Karriere beenden wird, zu sehen sein wird. So dürfen die Snowboard-Fans weltweit auch gespannt sein, ob in Peking Historisches passiert.

Denn: Im Herbst 2020 präsentierte Scherrer der Welt eine Neuheit. Er zeigte einen Trick, einen sogenannten «Switch Alley-Oop Double Rodeo 1080 Indy to Nose». Dieser wurde bis heute noch von keinem anderen Athleten jemals gesprungen. Vor Olympia feilte er weiter in Laax an diesem Trick. Gegenüber 20 Minuten sagt er: «Der grosse Plan ist es, dass ich diesen Sprung mache. Zuletzt funktionierte der Trick in den Trainings super.» Es sei aber naiv zu sagen, dass er ihn definitiv zeigen werde. «In Laax herrschten komplett andere Temperaturen als hier in China sind. Hier sind -20 Grad und die Halfpipe ist pures Eis. Ich will schlussendlich einfach das zeigen, was Sinn macht.» Scherrer lacht und ergänzt dann: «Aber eben, der grosse Plan, er besteht.»