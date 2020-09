Ein Lärmstreit an der Zürcher Goldküste sorgt für Gespräch. Ein Anwohner stört sich am Stöhnen und Schreien der werdenden Mütter im Spital Männedorf. Dieses hat deswegen nun Kühlanlagen angeschafft, wie die «Zürichsee-Zeitung» berichtet. So können die Fenster geschlossen bleiben. Das Spital will sich nicht weiter dazu äussern.