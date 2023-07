Vergewaltigung: «Schreien, beissen, wenn möglich einen Kugelschreiber ins Auge rammen»

Er rät dazu, sich so stark wie möglich zu wehren: «Schreien so laut man kann, kratzen, schlagen, beissen, egal, wohin, einen Kugelschreiber ins Auge rammen, wenn man einen dabei hat.» (Symbolbild)

Wie wehrt man sich bei einem solchen Angriff? Markus Melzl ist ehemaliger Kriminalkommissar und hat in vielen Vergewaltigungsfällen ermittelt.

In Basel-Stadt kam es im Februar 2023 und im Herbst 2022 zu zwei Vergewaltigungen. Jüngst wurden diese im Gericht verhandelt.

Eine Beratungsstelle gibt Ratschläge, was man nach einer Vergewaltigung tun soll.

Mehrmals gab es in jüngster Zeit Vergewaltigungsvorfälle, welche die Öffentlichkeit erschütterten.

In Basel-Stadt wurden jüngst Vergewaltigungsfälle vor Gericht verhandelt, die in der Öffentlichkeit für Entsetzen gesorgt hatten. So war im Herbst 2022 eine Frau auf dem Nachhauseweg frühmorgens vom Täter verfolgt und bei ihr zuhause im Treppenhaus vergewaltigt worden.