Gardasee: Behörden greifen durch

Azurblaues Wasser, traumhafte Strände, die vielleicht beste Küche der Welt und im Sommer massenhaft Touristen: Italien ist eines der beliebtesten Reiseziele in Europa, wenn nicht gar weltweit. In diesem Sommer aber greifen vereinzelte Regionen knallhart gegen den Massentourismus durch. Sardinien verbietet an einigen Stränden Badetücher. Auch Besuchsobergrenzen an Stränden gibt es. Und jetzt wird auch den Urlaubern am Gardasee der Spass zum Teil verdorben.