Akuter Lehrermangel: Schreiner oder Koch – diese Personen ohne Diplom dürfen unterrichten

In der Schweiz herrscht akuter Lehrpersonenmangel.

Die Lehrerverbände schlagen wegen Lehrpersonen ohne Diplom Alarm: «Die Bildungsqualität ist in Gefahr. Wenn ich als Mutter erfahren würde, dass meine Tochter zu einer Lehrperson ohne Ausbildung kommt, könnte ich nicht mehr gut schlafen», sagte Dagmar Rösler, Zentralpräsidentin des Dachverbands Lehrerinnen und Lehrer Schweiz (LCH), am Montag vor den Medien.

Der Grund: «Nicht ausgebildete Personen wissen nicht, wie unser Schulsystem funktioniert. Die Heranführung an den schulischen Alltag fehlt ihnen ohne eine pädagogische Ausbildung komplett», erklärt Rösler gegenüber 20 Minuten. Probleme könnten unter anderem bei der Unterrichtsvorbereitung, altersgerechten Stoffvermittlung, dem Umgang mit schwierigen Situationen in der Schule und der Elternarbeit entstehen. Auch wenn einige Kantone Crashkurse für diese Leute anbieten, reiche das noch lange nicht aus.

Im Kanton Zürich beispielsweise, welcher zusammen mit den Kantonen Bern und Aargau am stärksten vom Lehrermangel betroffen sei, betrage die Frist ein Jahr. Die Lehrerverbände fordern deshalb den Bund und die Kantone dazu auf, praktizierende sowie angehende Lehrpersonen zu unterstützen. «Nur nachhaltige Lösungen können die Qualität an Schulen langfristig sichern», so Rösler.