Wildhaus SG: Feuerwehr bekämpft Vollbrand in Schreinerei – Hauptstrasse gesperrt

An der Hauptstrasse in Wildhaus SG brennt eine Schreinerei.

Am Mittwochmorgen, kurz nach 6 Uhr, erhielt die Kantonale Notrufzentrale St. Gallen die Meldung über einen Brand einer Schreinerei an der Hauptstrasse in Wildhaus. Vor Ort stellten die ausgerückten Rettungskräfte fest, dass das Gebäude in Vollbrand steht.