Glattfelden ZH : Schreinerei komplett ausgebrannt

Bei einem Brand in einer Schreinerei ist am Mittwochabend in Glattfelden ein Sachschaden von mehreren Zehntausend Franken entstanden. Verletzt wurde niemand.

1 / 2 Der Brand konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden. 20 Min / News-Scout Anwohner alarmierten die Polizei. 20 Min / News-Scout

Wie die Kantonspolizei Zürich bekannt gab, bemerkten Anwohner kurz vor 23 Uhr Feuer in der benachbarten Schreinerei und alarmierten sofort die Einsatzzentrale von Schutz & Rettung Zürich. Die schnell vor Ort eingetroffenen Feuerwehren brachten den Brand schnell unter Kontrolle und verhinderten einen Totalverlust des Gebäudes. Verletzt wurde niemand.

Nach ersten Schätzungen dürfte der entstandene Sachschaden mehrere Zehntausend Franken betragen. Die Brandursache ist derzeit nicht bekannt. Sie wird durch Spezialisten der Brandermittlungsgruppe der Kantonspolizei Zürich untersucht.

Die schnell vor Ort eingetroffenen Feuerwehren brachten den Brand schnell unter Kontrolle. 20 Min / News-Scout

Neben der Kantonspolizei Zürich standen die Feuerwehren des Feuerwehrzweckverbands Glattfelden – Stadel - Weiach, die Feuerwehr Bülach, die Stadtpolizei Bülach, ein Feuerwehrinspektor der GVZ sowie vorsorglich ein Rettungswagen des Spitals Bülach im Einsatz.