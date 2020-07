«Schritt hin zu totaler Kontrolle»

Westschweizer Komitee ergreift Referendum gegen SwissCovid-App

Ein Komittee von Bürgern um den unabhängigen Waadtländer Politiker François von Siebenthal will das Referendum gegen die Nutzung der Contact-Tracing-App SwissCovid ergreifen.

Ein Komitee um den unabhängigen Waadtländer Politiker François von Siebenthal und den Walliser Walliser SVP-Nationalrat Jean-Luc Addor wollen der SwissCovid-App ein Ende setzen. So will das Komitee ein Referendum ergreifen aus dem Grund, dass sie fürchten, die Schweiz könnte ein Überwachungsstaat werden. Das schreibt das Komitee auf seiner Website.

Referendumsfrist läuft bis im Oktober

Am Dienstag will das Komitee an einer Medienkonferenz über das Referendum informieren. Die Referendumsfrist läuft bis zum 8. Oktober, benötigt werden 50'000 Unterschriften. Ob das Komitee Unterstützung von Parteien erhält, ist nicht bekannt.