Via «Stadtmelder Winterthur» erhielt die Stadtpolizei Winterthur am Freitag die Meldung, dass in Dättnau ein Whirlpool illegal entsorgt worden sei. Spezialisten leiteten daraufhin entsprechende Abklärungen ein, wie es am Montag in einer Mitteilung heisst. Erste Erkenntnisse zeigen, dass eine offensichtlich schrottreife Whirlpool-Schale neben einem Gebüsch widerrechtlich deponiert worden war.