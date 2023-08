Schrumpfendes Haushaltsbudget: Bei diesen Preisen können die Löhne nicht mithalten

Die Gewerkschaften fordern generelle Lohnerhöhungen von 3,5 bis 5 Prozent. Der Arbeitgeberverband bezeichnet das als «Traumtänzerei». Am 16. September kommt es zur «Lohn-Demo» in Bern. Die Stimmung ist geladen. Denn die Löhne halten mit der hohen Teuerung nicht Schritt. In den letzten zwei Jahren kam es deshalb zu Reallohneinbussen in einem Ausmass, wie seit 40 Jahren nicht mehr, wie die «SonntagsZeitung» berichtet. Und die Aussichten sind nicht gut.