Sion – YB: Die Berner erhöhen den Druck – die Walliser noch nicht im Spiel

4' Die Berner sind in der Startphase zwar das aktivere Team. Doch nun kommen auch die Sittener ein erstes Mal nach vorne. Sie erobern den Ball in der eigenen Hälfte und schalten schnell um. Baltazar stürmt auf dem rechten Flügel mit Tempo in die Berner Hälfte. Ngamaleu kann ihn nur mit einem Foul ausbremsen. Den nachfolgenden Freistoss bringt Grgic gut in die Mitte. Dort verpasst Saintini nur knapp.