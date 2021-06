Fahrwangen AG - Schüler (10) auf Fussgängerstreifen angefahren und verletzt

Kurz nach 14 Uhr ist es am Mittwoch in Fahrwangen AG zu einem Verkehrsunfall gekommen, wie die Kantonspolizei Aargau am Donnerstag mitteilte. Ein Zehnjähriger überquerte mit seinem Scooter bei der Abzweigung Bahnhofstrasse-Aeschenstrasse den Fussgängerstreifen. Dabei wurde er von einem Autofahrer «übersehen und leicht touchiert», heisst es in der Mitteilung.