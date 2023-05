Oberkulm: Schüler gerät unter den Zug

Der Unfall geschah bei einem Bahnübergang in Oberkulm AG.

Am Dienstag verunfallte ein Jugendlicher um 16.50 Uhr bei einem Bahnübergang in Oberkulm AG. Wie die Kantonspolizei Aargau am Mittwochmorgen mitteilt, überquerte der 14-Jährige die Hauptstrasse auf dem Fussgängerstreifen, dann benutzte er den Bahnübergang.