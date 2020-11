Er gab an, Adrenalin spüren zu wollen. Er habe nicht an die Konsequenzen gedacht.

Das ist ein Fall, mit dem sich die Jugendanwaltschaft des Kantons Zürich im vergangenen Jahr beschäftigt hat. «Es ist zwar ein aussergewöhnlicher Fall, aber so etwas gibt es jedes Jahr», sagte der Leitende Oberjugendanwalt Marcel Riesen-Kupper kürzlich an einem Mediengespräch. Der Schüler wurde dafür zu einer persönlichen Leistung von 25 Tagen verurteilt.

Doch das ist nicht alles. Zusätzlich kam es wie üblich zu einem Administrativverfahren beim Strassenverkehrsamt. «Darüber sind sich die Jugendlichen oft nicht im Klaren», so Riesen-Kupper. Bei einem so schweren Delikt drohe der Entzug eines allfälligen Fahrausweises sowie eine Sperrfrist von zwei Jahren. Als Motivation gab der Jugendliche bei der Befragung an, einfach fahren und dabei das Adrenalin spüren zu wollen. Er habe nicht an die Konsequenzen gedacht.