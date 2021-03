Ein Mitschüler (15) und seine Freundin sollen Alisha geschlagen und in den Fluss geworfen haben.

Alisha Khalid (14) wurde am 6. März 2021 tot aufgefunden. Die Polizei entdeckte die Leiche der Schülerin in der Seine.

Alisha war in der Schule von den beiden Tatverdächtigen gemobbt worden.

Die Schülerin war Stunden zuvor von einem Mitschüler und seiner Freundin (beide 15) geschlagen und in den Fluss geworfen worden.

Am Montagabend barg die Polizei von Argenteuil in Frankreich die Leiche der 14-jährigen Alisha Khalid aus der Seine.

Die Polizei von Argenteuil im nordfranzösischen Departement Val d'Oise hat am Montag die Leiche der 14-jährigen Alisha Khalid in der Seine gefunden. Die Sicherheitskräfte waren kurz zuvor von der Mutter eines 15-jährigen Mitschülers von Alisha alarmiert worden: Die Frau erklärte, dass ihr Sohn mit Blutflecken auf seinen Kleidern nach Hause gekommen sei. Er habe dann ihr gegenüber gestanden, zusammen mit seiner 15-jährigen Freundin die Schülerin geschlagen und in den Fluss geworfen zu haben.