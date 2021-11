Baar ZG – Schüler auf dem Fussgängerstreifen angefahren und schwer verletzt 

Am Büelplatz in Baar ereignete sich am Dienstagmorgen ein Unfall. Ein Auto erfasste zwei Schüler auf einem Fussgängerstreifen. Die Buben wurden beim Unfall schwer verletzt.

Am Dienstagmorgen ereignete sich in Baar ZG kurz vor 7.30 Uhr ein schwerer Unfall. Beim Büelplatz fuhr ein 33-jähriger Autofahrer auf der Langgasse in Richtung Baar Zentrum. Dabei übersah er zwei Schüler, welche die Marktgasse von der Büelstrasse her kommend auf dem dortigen Fussgängerstreifen überquerten.