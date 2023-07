St. Gallen: Schüler in Gossau dürfen länger schlafen

In drei verschiedenen Zeiträumen dürfen die Schülerinnen und Schüler aus einem breiten Lernangebot auswählen. Sie können in Lernräumen arbeiten oder verschiedene Sport– und Musiklektionen besuchen.

In Gossau SG wurde 2022 ein flexibles Schulkonzept eingeführt. Der Pflichtunterricht beginnt erst um 8.30 Uhr. (Symbolbild)

Vor einem Jahr wurde an der Oberstufenschule in Gossau SG ein neues Schulkonzept eingeführt.

Im August 2022 wurde in der Oberstufenschule Gossau im Kanton St. Gallen das neue Schulkonzept «Stabil & Agil» eingeführt. Das bedeutet für die Schülerinnen und Schüler: Der Pflichtunterricht fängt erst um 8.30 Uhr an. In den Randzeiten können sie freiwillig betreute Lernangebote nutzen. Knapp ein Jahr später gibt es ein erstes Fazit.