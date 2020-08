Eschenbach LU Schüler (15) erlitt Brandverletzungen zweiten und dritten Grades

In Eschenbach LU ist es in einer Schule zu einem Unfall bei einem Experiment gekommen. Ein 15-jähriger Schüler musste mit der Rega ins Spital geflogen werden.

Bei einem Vorfall in einem Schulzimmer des Schulhauses Lindenfeld in Eschenbach LU ist ein 15-Jähriger schwer verletzt worden. Der Schüler erlitt Brandverletzungen zweiten und dritten Grades. Er befindet sich in Spitalpflege und ist ausser Lebensgefahr. Das meldet die Kantonspolizei Luzern.

Rega landete auf Sportplatz

Die Mutter eines Kindes, das in Eschenbach in die Primarschule geht, hatte gesehen, wie ein Rega-Helikopter auf dem Sportplatz gelandet ist. Was genau passiert ist, hatte sie aber erst durch die Medien erfahren. «Neben dem Helikopter stand ein weinendes Kind, das von der Polizei betreut wurde», so die Luzernerin.