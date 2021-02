Dass nun Sicherheitsleute auf dem Gelände des BBZ Weinfelden patrouillieren, kommt bei Schülern nicht gut an. 20M

Darum gehts Beim Berufsbildungszentrum in Weinfelden TG patrouilliert eine Sicherheitsfirma.

Diese wurde beauftragt, die Einhaltung der Sicherheitsmassnahmen durchzusetzen.

Die Kosten belaufen sich auf rund 24’000 Franken.

Schüler fühlen sich dadurch zusätzlich eingeschränkt und bevormundet.

Um die Einhaltung der Sicherheitsmassnahmen zum Schutz vor dem Coronavirus zu überwachen, hat das Berufsbildungszentrum in Weinfelden TG eine Sicherheitsfirma beauftragt. Mitarbeiter patrouillieren nun auf dem Gelände des Bildungszentrums und weisen auf den Mindestabstand, das Händewaschen sowie auf die Maskenpflicht hin, die auf dem Schulgelände herrscht. Wie die «Thurgauer Zeitung» schreibt, werde renitentes Verhalten der Schulleitung gemeldet. In einer internen Mitteilung stehe, dass auch Bussen verteilt werden können, falls sich Schüler weigern würden, die Schutzmassnahmen einzuhalten. Das Sicherheitspersonal habe nicht die Macht dazu, Bussen zu verteilen. In solchen Fällen werde die Schulleitung eingeschaltet, damit sie die Bussen aussprechen könne.

Das Berufsbildungszentrum stehe momentan in einem Spannungsfeld, da man die Massnahmen sowie Präsenzunterricht durchführen muss, sagt Rektor Willi Spring. Anders als in anderen Kantonen hat sich der Kanton Thurgau dazu entschieden, weiter den Präsenzunterricht durchzuführen. Wenn in den Pausen nun plötzlich 80 Schüler auf dem Vorhof stehen, könne dies für Aussenstehende irritierend wirken. Dazu kommt, dass das Gelände des Berufsbildungszentrums vom Perron des Bahnhofs gut einsehbar ist. Der Kanton Thurgau habe mehrere Reklamationen erhalten, dass Gruppen von Schülern beobachtet wurden, die nahe beieinander stehen. Um die Situation zu entschärfen, habe die Schulleitung sich dazu entschieden, eine Sicherheitsfirma zu beauftragen, so Spring. Das Lehrpersonal könne nicht nebst dem Unterricht auch noch auf dem Gelände kontrollieren.

Schüler fühlen sich bevormundet

Ein Augenschein vor Ort zeigt, dass die Schüler über diese Massnahme nicht erfreut sind. «Ich finde das unnötig, wir sind hier schliesslich erwachsene Menschen», sagt eine Schülerin. Das Sicherheitspersonal achte sehr genau auf die Einhaltung. «Auch wenn man mit Abstand an einem Tisch sitzt, muss man noch weiter auseinandersitzen», meint einer. Es sei sehr lästig, zusätzlich noch in den Pausen ständig überwacht zu werden. Auch fragen sich die Schüler, ob es nötig ist, dafür Geld auszugeben. «Das Ganze kostet ja auch. Ich frage mich, ob es nicht sinnvoller wäre, dieses Geld für andere Sachen auszugeben», fragt sich eine Schülerin. Der Rektor der Schule will die Aussagen der Schüler auf Nachfrage von 20 Minuten nicht kommentieren.