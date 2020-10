Corona-Infektion an Berufsschule«Schüler haben einander auf Whatsapp über Ansteckung benachrichtigt»

An der Berufsfachschule Kohlenberg in Basel kam es innerhalb einer Klasse zu mehreren Ansteckungen mit dem Coronavirus.

«Man kann doch nicht einfach die Verantwortung an die Schüler delegieren», regt sich N.* auf. In einer Klasse der Basler Berufsfachschule wurden fünf Schülerinnen und Schüler sowie eine Lehrperson positiv auf Covid-19 getestet. Und das noch bevor das Maskenobligatorium an der Schule gegolten hat, das per 23. Oktober wirksam wurde.