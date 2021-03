Wenn Eltern den Test ihres Kindes nicht zulassen wollen, müssen die betroffenen Kinder für zehn Tage in Quarantäne.

Die Spucktests ordnete der Obwaldner Kantonsarzt an, nachdem bei einem Schüler eine Infektion mit dem Coronavirus aufgetreten ist.

Rund 130 Schüler der 5. und 6. Primarschulklassen sowie 33 Lehrpersonen der Schule Sarnen Dorf müssen sich auf Anordnung des Obwaldner Kantonsarztes Mario Büttler einem Corona-Test unterziehen. Auf der entsprechenden Mittelstufe II ist eine Coronainfektion aufgetreten. Gleichzeitig gibt es mehrere Verdachtsfälle. Der Test wird als Spucktest durchgeführt. Die Schüler müssen sich also keinem Nasen-Rachen-Abstrich unterziehen.

Wie das Gesundheitsamt des Kantons Obwalden am Donnerstag weiter mitteilte, ist der Test ist freiwillig und kann deshalb von Eltern verweigert werden. Ein Kind, das sich nicht testen lassen will, muss für zehn Tage in Quarantäne. Auch ein positives Testergebnis innerhalb der Klasse zieht ebenfalls eine zehntägige Quarantäne nach sich.