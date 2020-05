Lehrstellensuche

Schüler können trotz Corona wieder schnuppern

Überall, wo wieder gearbeitet wird, können Schüler nun für Lehrstellen schnuppern. Trotzdem werde es zu Lehrlingsmangel kommen, sagt ein Gastro-Vertreter.

Nun bestätigt der Bund, dass überall, wo nun wieder gearbeitet wird, auch Schnupperlehren stattfinden dürfen. Also etwa bei Coiffeurbetrieben und ab 11. Mai auch in der Gastro und im Detailhandel. Es gelten jedoch Schutzkonzepte.

Die Corona -K rise behindert T ausende Jugendliche bei der Lehrstellensuche. Denn wer s i ch i m Sommer 2020 für eine Lehrstelle bewerben will, sollte idealerweise in seinem Wunschbetrieb schnuppern können – doch aufgrund des Lockdown war d a s bisher unmöglich. So hiess es am Dienstag auf der Plattform B erufsberatung.ch noch : «Schnupperlehren sind derzeit nicht möglich, weil wir alle zu Hause bleiben sollten.»