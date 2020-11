«Völlig daneben» : Schüler kritisieren Schule heftig wegen grossen Verabschiedungs-Anlasses

In Sursee LU wurde am Freitag eine Mitarbeiterin der Kantonsschule verabschiedet. Im Beisein der Schüler gab es Reden, und es wurde musiziert. Es waren weit mehr als die erlaubten 50 Personen am Anlass versammelt.