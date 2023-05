Berliner Schüler in Ferienlager bedroht – jetzt ermittelt Staatsschutz

Berliner Schülerinnen und Schüler, überwiegend mit Migrationshintergrund, sollen am Wochenende in dem Ferienlager von feiernden Jugendlichen rassistisch beleidigt und bedroht worden sein.

1 / 3 Der rassistische Vorfall ereignete sich in diesem Ferienlager am Frauensee. Google Maps Eine Klasse aus Berlin-Neukölln wollte sich in einem Ferienlager für eine Matheprüfung vorbereiten. Imago Der Frauensee befindet sich südöstlich von Berlin. Google Maps

Darum gehts Rechtsextreme Jugendliche griffen Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund in einem Ferienlager an.

Die Klasse musste fliehen.

Jetzt fordern Politiker eine Aufarbeitung des Vorfalls.

Nach mutmasslich rassistischen Anfeindungen gegen Schülerinnen und Schüler in einem Ferienlager in Brandenburg hat Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) eine gründliche Aufarbeitung gefordert. Der Vorfall sei «furchtbar», sagte Faeser am Dienstag vor Journalisten in Berlin. Die Vorgänge müssten Politik und Behörden nun «sehr genau aufarbeiten». Ziel müsse es sein zu verhindern, «dass so etwas noch einmal

passiert».



Sie finde an dem Fall «auch sehr schrecklich, dass quasi diejenigen weichen mussten, die angegriffen wurden», sagte Faeser. Sie verwies darauf, dass sie schon zu Beginn ihrer Amtszeit gesagt habe, dass Rechtsextremismus «die grösste Bedrohung für Demokratie in unserem Land» sei.

Lehrer alarmierte die Polizei

Berliner Schülerinnen und Schüler, überwiegend mit Migrationshintergrund , sollen am Wochenende in dem Ferienlager von feiernden Jugendlichen rassistisch beleidigt und bedroht worden sein. Der Lehrer alarmierte die Polizei und entschied sich noch nachts, mit der Klasse nach Berlin zurückzufahren.



Wie ein Sprecher der Polizei in Cottbus am Montag sagte, ermittelt der Staatsschutz nun wegen Beleidigung, Volksverhetzung und womöglich auch Bedrohung. Die Beamten waren demnach in der Nacht zum Sonntag zu dem Ferienlager am Frauensee im Landkreis Dahme-Spreewald alarmiert worden.

Rechtsextremismus «grösste Bedrohung für Demokratie»

Die Bundesregierung habe deshalb das Disziplinarrecht für extremistische Staatsbedienstete verschärft, gehe mit ihren Sicherheitsbehörden härter vor und habe die Prävention verstärkt. «Ich hoffe, dass die Bundesländer auch ähnliche Prioritäten setzen», sagte Faeser.

«Mit solchen Übergriffen will ich mich und dürfen wir uns nicht abfinden», erklärte Berlins Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch (CDU) am Montag. Nun gelte es zunächst, den Schülerinnen und Schülern die beste Hilfe zu geben. Ein Krisen- und Interventionsteam ihrer Senatsverwaltung sei umgehend verständigt worden.

Die Polizei müsse den Vorfall aufklären und die beteiligten Jugendlichen müssen zur Rechenschaft gezogen werden, forderte der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Carsten Schneider (SPD). «Ein Klima der Offenheit zu schaffen, ist die gemeinsame Aufgabe von uns allen», sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Dabei komme es auch auf die Unterstützung von Eltern und Familien an.

Schulklasse wollte Mathematikcamp durchführen

Der Brandenburger CDU-Fraktionschef Jan Redmann sprach von einer «Häufung dieser Vorfälle», die er «mit Sorge» beobachte. «Wir müssen alles dafür tun, dass wir in Brandenburg nicht wieder in die 90er-Jahre zurückfallen – der Rechtsextremismus darf nicht wieder vorherrschende Jugendkultur in Brandenburg werden», warnte Redmann.

Die Geschäftsführung des Ferienlagers äusserte sich ebenfalls zu dem Vorfall. Demnach wollte die Schulklasse von Freitag bis Montag ein Mathematikcamp in der Unterkunft durchführen. Die andere Gruppe hielt sich dort für einen 18. Geburtstag auf, dafür waren 20 Übernachtungs- und weitere 60 Tagesgäste angemeldet. Gebucht hatte eine Mutter aus einem Nachbarort.

Keine News mehr verpassen Mit dem täglichen Update bleibst du über deine Lieblingsthemen informiert und verpasst keine News über das aktuelle Weltgeschehen mehr.

Erhalte das Wichtigste kurz und knapp täglich direkt in dein Postfach.