Aktualisiert 15.05.2020 08:42

Eigentlich erst ab 8. Juni erlaubt

Schüler müssen extra für Deutsch-Lektion in Berufsschule antraben

Ein Lehrer der Berufsmaturitätsschule Zürich macht bereits jetzt wieder Präsenzunterricht in Gruppen. Eine Schülerin kritisiert das «unnötige Ansteckungsrisiko».

von Joel Probst

1 / 8 Blick auf das Dach der Berufsmaturitätsschule Zürich . Hier gibt ein Lehrer Präsenzunterricht in Gruppen. Google Maps Eigentlich bleiben Gymnasien sowie Berufs- und Hochschulen noch bis zum 8. Juni geschlossen. So will es das Bundesamt für Gesundheit. (Symbolbild) KEYSTONE Ein Deutschlehrer der Zürcher Berufsmaturitätsschule hält jedoch nichts vom Corona-Verbot. Er fordert seine Schüler schon jetzt wieder zum Besuch seines Unterrichts auf. (Symbolbild) KEYSTONE

Darum gehts Ein Berufsschullehrer hält seinen Unterricht trotz Corona-Verbot vor Ort in der Schule ab.

Eine Schülerin kritisiert das «unnötige Ansteckungsrisiko». So würden etwa die Hygieneregeln nicht eingehalten.

Das Mittelschulamt sagt, dass regulärer Präsenzunterricht nur in Ausnahmesituationen stattfinden sollte.

Eigentlich bleiben Gymnasien sowie Berufs- und Hochschulen noch bis zum 8. Juni geschlossen. So will es das Bundesamt für Gesundheit. Ein Deutschlehrer der Zürcher Berufsmaturitätsschule hält jedoch nichts vom Corona-Verbot. Er fordert seine Schüler schon jetzt wieder zum Besuch seines Unterrichts auf.

Eine Schülerin, die anonym bleiben will, hat sich deswegen bei 20 Minuten gemeldet. «Ich will mich nicht für wenige Lektionen einem unnötigen Ansteckungsrisiko aussetzen», sagt sie. Die Schülerin steht kurz vor dem Abschluss ihrer Berufsmatur, sie hat bereits bestanden und hat nur noch bis Ende Monat Schule. Trotzdem musste sie am Mittwoch ins Schulhaus fahren – für eine einzige Lektion.

«Niemand hat sich die Hände gewaschen»

Für den Unterricht teilte der Lehrer seine Schüler in Gruppen à vier Personen ein. «Wir sassen in einem Halbkreis an Einzelpulten. Sie waren aber nur etwa einen Meter voneinander entfernt.» Auch beim Verlassen des Zimmers hätten die Abstandsregeln nicht eingehalten werden können. Die Schülerin hält die Ansteckungsgefahr dabei für hoch: «Niemand hat sich beim Betreten des Zimmers die Hände gewaschen oder desinfiziert. Der Lehrer hat auch nicht darauf beharrt.»

Der Inhalt der Lektion hätte dabei auch problemlos via Fernunterricht vermittelt werden können, ist die Schülerin überzeugt: «Wir haben über unsere Maturbücher gesprochen und einige Gedichte gelesen. Es war einfach normaler Unterricht, den hätte man problemlos zu Hause machen können.»

Besonders für Schüler aus St. Gallen und Graubünden, die einen Weg von bis zu drei Stunden hätten, sei das unpraktisch, so die Schülerin. «Sie mussten immerhin nur heute für zwei Lektionen kommen. Wir müssen nächste Woche noch einmal antraben.» Im Durchschnitt habe ihre Klasse aber trotzdem sicher eine Stunde Weg.

Mittelschulamt: «Nicht für Präsenzunterricht geeignet»

Die Schulleitung verteidigt das Vorgehen des Lehrers: «Der Präsenzunterricht in Gruppen ist mit der Schule abgesprochen», sagt Martin Brogle, Schulleiter der Berufsmaturitätsschule Zürich. Dabei sei völlig klar, dass die Hygienemassnahmen eingehalten werden müssen. «Dafür übernehmen die Lehrperson und die Lernenden gemeinsam Verantwortung.» Wie die Massnahmen bei diesem konkreten Fall umgesetzt wurden, entziehe sich aber seiner Kenntnis.

Das Mittelschul- und Berufsbildungsamt Zürich hingegen sagt auf Anfrage von 20 Minuten klar, dass regulärer Präsenzunterricht in Gruppen nicht die Idee wäre: «Die Bestimmung ist für ‹Sondersettings›, zum Beispiel für die Besprechung von Gruppenarbeiten, für die Präsentation von Arbeiten oder die individuelle Betreuung von schwächeren Lernenden, geeignet», so Amtschef Niklaus Schatzmann.

Es liege jedoch im Ermessen der Schule, «diese Bestimmung zur Organisation des Unterrichts zu nutzen». Konkret kann die Schule also auch diesen Unterricht in Kleingruppen als obligatorisch erklären. Dabei müsse aber die Einhaltung der Hygienevorschriften gewährleistet sein und die Abstandsregel befolgt werden.

Unterricht in Gruppen «unproblematisch»

Schulleiter Brogle lässt sich davon nicht beirren: «Wenn die Hygieneregeln eingehalten werden, halte ich das für unproblematisch», sagt er. Die Weisungen des Mittelschulamts erlaubten «Veranstaltungen» bis zu fünf Personen ganz klar. «Eine Veranstaltung kann Verschiedenes umfassen, auch eine Art von Präsenzunterricht in kleinen Gruppen. Daher darf der Lehrer seine Schüler auch jetzt schon im Schulzimmer unterrichten.»