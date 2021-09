Kantonsschule Uster - Schüler ohne Maske müssen «gut sichtbare» Namenstäfelchen tragen

«Da ich geimpft bin, freue ich mich grundsätzlich, in der Schule keine Maske mehr tragen zu müssen. Dass man die Schülerinnen und Schüler aber so sichtbar kennzeichnen muss, finde ich nicht in Ordnung», sagt ein Schüler. (Symbolbild)

Usterner Kantischüler- und -schülerinnen, die am repetitiven Massentesten teilnehmen oder im Besitz eines gültigen Covid-Zertifikats sind , m üssen in der Schule keine Maske mehr tragen.

An der Kantonsschule Uster (KUS) können sich Schülerinnen und Schüler von der Maskenpflicht befreien. Wie es in einer Mitteilung des Rektors an die Schülerinnen und Schüler heisst, erhält jede von der Maskenpflicht befreite Person ein Namenstäfelchen mit einem KUS -Hologramm. Dieses müsse jederzeit gut sichtbar getragen werden. KUS -Hologramme erhalten Personen, die sich testen lassen oder Personen, deren aktuelles Zertifikat registriert wurde. Dafür werde a m Montag an der KUS eine Zertifikationsregistrationsstelle mit Hologramm-Ausgabe eingerichtet.