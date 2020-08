Muttenz

Schüler positiv auf Covid-19 getestet

Am Gymnasium Muttenz BL wurde ein Schüler positiv auf das Coronavirus getestet. Der 17-Jährige und Personen aus seinem privaten Umfeld befinden sich nun in Isolation.

Am Wochenende jedoch habe der 17-Jährige eine Party besucht und zwei Fussballspiele bestritten. Diejenige, mit denen er dort Kontakt hatte, müssen nun in Quarantäne. Ebenso von der Quarantänepflicht betroffen sind die Familienmitglieder des jungen Mannes.

Bei einem Schüler des Gymnasiums Muttenz wurde Covid-19 nachgewiesen. Das teilte die Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion Baselland am Mittwochnachmittag mit. Am Montag habe der Gymnasiast noch die Schule besucht, danach sei er dem Unterricht ferngeblieben.

Am vergangenen Wochenende jedoch habe der 17-Jährige eine Party besucht und zwei Fussballspiele bestritten, wie es weiter heisst. In beiden Fällen sei es zu längeren und engeren Kontakten gekommen, weshalb die Partybesucher sowie Mitspieler und Betreuer der Fussballmannschaft in Quarantäne müssen. Unter den Partygängern habe es auch einige Mitschüler des Infizierten gehabt.

Ebenso von der Quarantänepflicht betroffen sind die Familienmitglieder des jungen Mannes, wie es heisst. Wie viele Personen insgesamt nun in Quarantäne müssen, sei derzeit noch in Abklärung, schreibt die Gesundheitsdirektion. Es sei davon auszugehen, dass sich der Schüler in seinen Ferien in Kroatien angesteckt habe.