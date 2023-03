Denver, Colorado: Schüler schiesst an Highschool auf Wachleute und flieht

Ein 17-jähriger Schüler hat an seiner Highschool in Denver zwei Mitglieder des Sicherheitspersonals angeschossen. Die Wachleute hätten ihn am Mittwoch nach Waffen durchsucht, wie sie es wegen Verhaltensauffälligkeiten des Jungen täglich hätten tun müssen, teilten die Behörden mit. Dabei habe er plötzlich abgedrückt. Nach den Schüssen habe der Teenager die Flucht ergriffen. Später wurde sein Wagen rund 80 Kilometer südwestlich von Denver in einer abgelegenen Gebirgsgegend gefunden. Von dem Jugendlichen fehle aber noch jede Spur.