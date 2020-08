Thomas Schwander ist Fachlehrer für Werken und derzeit auf der Suche nach alten Handys – auch kaputten. Er will seinen Oberstufen-Schülerinnen und -Schülern beibringen, Smartphones selber zu reparieren: «Sie sollen fähig sein, ein Display wechseln zu können oder einen Knopf zu ersetzen», sagt der 34-Jährige zu 20 Minuten. Etliche seiner Schüler hätten selber Smartphones, die nicht mehr so richtig «ganz» seien: «Viele haben etwa ein zersprungenes Display.» Für die Schüler sei es daher verlockend, solche Fähigkeiten zu erlangen, sagt der ausgebildete Elektroniker. «Als ich meine Idee den Neuntklässlern vorstellte, waren sie einstimmig dafür.»

Youtube im Klassenzimmer

Nicht nur will Schwander seinen Schülern zeitgemässe Fähigkeiten vermitteln, er will auch den Unterricht modern gestalten: «Wir arbeiten im Unterricht auch mal mit Youtube-Video-Anleitungen», so der Berner. Die Jugendlichen sollen zuerst ausgiebig üben können und verstehen, wie die Geräte aufgebaut sind: «Darum brauche ich die alten Handys. Erst in einem zweiten Schritt sollen sie sich ans Flicken der eigenen Geräte machen.»