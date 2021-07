Gossau SG - Schüler und Schülerinnen bekommen für fast eine Million Franken Tablets

Für die Schülerinnen und Schüler in Gossau SG wird der Unterricht künftig ab der fünften Klasse noch digitaler. Ab dem Schuljahr 2022 bekommen alle Kinder in diesem Alter ein persönliches Tablet. Das Stadtparlament hat dafür einen Kredit von rund 930’000 Franken mit einer klaren Mehrheit bewilligt. Die Steuerzahlenden finanzieren somit den Kindern die Tablets. Stefan Rindlisbacher, Gossauer Stadtrat und Schulratspräsident, sagt: «Der Kredit gilt über fünf Jahre. Mit diesem Betrag von rund 930’000 Franken ist alles finanziert – so neben der Beschaffung der Geräte auch beispielsweise die Lizenzen, die Programme und der Support.» Durch das persönliche Tablet für jedes Kind ab der 5. Klasse entstünden Kosten in Höhe von 170 Franken pro Schüler und Schülerin im Jahr.