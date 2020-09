Auch das Freie Gymnasium Zürich (FGZ), das die beiden Schülerinnen besuchen, hält in seinen Corona-Schutzmassnahmen fest, dass Schüler, Lehrpersonen und Mitarbeiter auch mit nicht Corona-spezifischen Krankheitssymptomen zu Hause bleiben oder den Unterricht beziehungsweise das Schulhaus nach Auftreten der Symptome «so schnell wie möglich» verlassen sollen.

Verschnupft und mit belegter Stimme sassen zwei Schülerinnen kürzlich frühmorgens im Zug Richtung Zürich. Sich zu Hause auszukurieren, statt erkältet in die Schule zu gehen, kam für die beiden FGZ-Schülerinnen aber nicht infrage. «Ich sage in der Schule ganz sicher nicht, dass ich erkältet bin – sonst schicken sie mich sofort nach Hause», sagte die eine Schülerin.



Seit sich das Coronavirus in der Schweiz ausbreitet, steht jede erkältete Person unter einem potenziellen Corona-Verdacht. Manche Schulen setzen deshalb auf strenge Schutzkonzepte. Auch das Freie Gymnasium Zürich (FGZ), das die beiden Schülerinnen besuchen, hält in seinen Corona-Schutzmassnahmen fest, dass Schüler, Lehrpersonen und Mitarbeiter auch mit nicht Corona-spezifischen Krankheitssymptomen zu Hause bleiben oder den Unterricht beziehungsweise das Schulhaus nach Auftreten der Symptome «so schnell wie möglich» verlassen müssen. «Schülerinnen und Schüler, die während des Unterrichts Krankheitssymptome zeigen, werden unverzüglich von der Klasse isoliert und von ihren Eltern abgeholt», heisst es darin weiter.

«Ich sage nicht, dass ich erkältet bin»

Sich zu Hause auszukurieren, statt erkältet in die Schule zu gehen, kam für die beiden FGZ-Schülerinnen aber nicht infrage. «Ich sage in der Schule ganz sicher nicht, dass ich erkältet bin – sonst schicken sie mich sofort nach Hause», sagte die eine Schülerin. Die andere stimmte ihr zu. Auch sie werde die Lehrer deswegen über ihre Erkältung nicht informieren.

Auch in anderen Schulen sitzen erkältete Schüler im Klassenzimmer. «Etwa sieben von 20 Schülern in meiner Klasse haben ihre Erkältung in der letzten Zeit vor den Lehrern verheimlicht», sagt S. V.*, die die Berufsfachschule Winterthur besucht. Die Klassenlehrerin frage jeweils morgens vor Unterrichtsbeginn, ob es allen gut gehe. «Dann kann man sich melden oder nicht», sagt die 19-Jährige. Auch sie ist überzeugt: «Über die Hälfte der Klasse, auch ich, würde eine Erkältung nicht melden.»