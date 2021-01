Am 13. Januar ereignete sich in einer Klasse der Oberstufe der Schule Suhr ein schwerwiegender Vorfall.

Ein Schüler in Suhr wurde am Mittwoch verletzt.

An der Schule Suhr, kaum 5 Autominuten von der Stadt Aarau entfernt, kam es am Mittwoch in der grossen Pause zu einem «rabiaten Vorfall». Einem Schüler der Oberstufe wurde ein gezündeter Feuerwerkskörper in die Kapuze gestopft. Der Schüler erlitt dadurch Verbrennungen am Hinterkopf und musste zur ärztlichen Behandlung ins Spital gebracht werden.