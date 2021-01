Nur eine 12-jährige Schülerin wehrt sich in der Sendung und fordert Fernunterricht.

Die Politiker sind sich in der Arena einig, dass die Schulen offen bleiben sollen.

Selten herrscht in der Arena so viel Harmonie wie gestern Abend: Die Schulen sollen offen bleiben, darüber waren sich von SVP-Nationalrat Albert Rösti und Mitte-Nationalrätin Ruth Humbel bis hin zum Grüne-Nationalrat Bastien Girod und SP-Nationalrätin Yvonne Feri alle einig. Präsenzunterricht trotz Virus-Mutation lautete der Tenor parteiübergreifend.

Nur eine per Videocall zugeschaltete Primarschülerin aus dem Kanton Bern setzte sich dagegen zur Wehr. Wenn sie wählen könnte, würde sie «definitiv» zum Fernunterricht zurückkehren, sagte die 12-jährige Angela den Nationalräten. Weshalb? «Meine Grosseltern wohnen über uns. Es ist mir nicht wohl, dass ich das Virus in der Schule auflesen könnte und es dann meinen Eltern und Grosseltern etwas machen könnte», sagte sie in der Arena.